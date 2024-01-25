Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği

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Türkiye'nin sağladığı finansmanla alınan 10 araç ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) hibe edilen 2 polis motosikleti ile laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) törenle teslim edildi.