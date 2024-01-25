Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği

Türkiye'nin sağladığı finansmanla alınan 10 araç ve Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) hibe edilen 2 polis motosikleti ile laboratuvar, olay yeri inceleme, fotoğrafçılık ve bomba imha malzemeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) törenle teslim edildi.
Başkent Lefkoşa'daki PGM bahçesinde düzenlenen törene Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, EGM Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Özer Korkmaz, KKTC Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Zafer Zaifer ve yetkililer katıldı.