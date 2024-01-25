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Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:47

Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği

Türkiye, KKTC polisine araç, ekipman ve malzeme desteği sağladı.

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