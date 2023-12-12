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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:59

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli... 68 hasta tedavi için Ankara'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastayı karşıladı. Bakan Koca ''37'si bebek ve çocuk, 31 kişi ise erişkin hasta grubu. 4'ü kanser hastası.' diye konuştu.

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