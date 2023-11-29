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Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:02

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı! Askeri uçak Kayseri'den havalandı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

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