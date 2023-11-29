Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı! Askeri uçak Kayseri'den havalandı

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

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Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.