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Eklenme tarihi: 7 Mart 2024 Perşembe 19:59

Türkiye'de üretildi! 5 ülke peşinde... İnsansız deniz aracı OKHAN görenleri hayran bıraktı

Yerli ve milli insansız deniz aracımız (İDA) OKHAN, 2 yıldır süren deniz testlerinin ardından Türkiye ve uluslararası pazarlarda göreve hazırlanıyor. OKHAN şimdiden 5 ülkenin radarına girdi. İşte insansız deniz aracı OKHAN'ın özellikleri...

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