Türkiye'de üretildi! 5 ülke peşinde... İnsansız deniz aracı OKHAN görenleri hayran bıraktı

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Kayacı Savunma, Katar'daki 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) insansız su üstü aracı OKHAN'ı sergiledi.

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Kayacı Savunma Genel Müdürü Hakan Kayacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OES Denizcilik, Emtech Bilişim, üniversite-sanayi işbirliğini Kayacı Savunma çatısı altında bir araya getirdiklerini ve 10 yıl önce temelleri atılan projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

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İnsansız su üstü aracı OKHAN'ın MÜSİAD Expo Fuarı'nda prototipini sergilediklerini ve demo gösterimi gerçekleştirdiklerini anlatan Kayacı, 2 yıldır da deniz testleri yaptıklarını ifade etti.

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OKHAN'ın 11,5 metre boyunda, 7 ton ağırlığında, 2x195 toplam 390 beygir gücünde, 27 knot hız yapabilme kapasitesinde olduğunu dile getiren Kayacı, aracın keşif, gözetleme, takip gibi özelliklerini test ettiklerini belirtti.

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ TALEPLERİ ÇALIŞILDI

Mersin'de Sahil Güvenlik Komutanlığının istekleri doğrultusunda onların taleplerini çalıştıklarını vurgulayan Kayacı, "Geldiğimiz noktada teknemiz denizde. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız gerekli test ve incelemeleri yaptılar. Çalışmalarımız ülkemiz adına gurur verici noktaya gelmiş durumda. Otonom olarak çok iyi yerde olduğumuzu biliyoruz. Çünkü en iyi çalıştığımız alan. Teknemiz her deniz koşuluna uygun ayarlanmış ve üretilmiştir. Teknemizin en büyük özelliklerinden birisi de yerlilik oranı yüzde 85'e varan bir yerlilik oranıyla ilerliyoruz." dedi.

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Aracın Katar'da çok ilgi gördüğünü dile getiren Kayacı, görüşmeler ve bağlantılar kurduklarını, ülkeyi insansız deniz araçlarında en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

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Aracın testlerini sürekli devam ettirdiklerini anlatan Kayacı, 10 yıllık AR-GE çalışması, 2 yıllık deniz testleri dikkate alındığında kuvvet komutanlıkları, kullanıcı birimlerle çalışmaya başladıklarında istekleri 6 ay içerisinde gerçekleştirebilir noktada olacaklarını belirtti.

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REKABETTE ULUSLARARASI PAZARLAR, HEDEFTE İHRACAT VAR

Savunma sanayisindeki ihracat rakamlarının artmasına katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kayacı, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkeleri ile Endonezya pazarı için kendilerini hazırladıklarını aktardı.

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Kayacı, "Çok yeni, gelişmekte olan bir teknoloji. İnanıyorum ki Türkiye insansız deniz araçlarında dünyada en iyilerden biri, hatta lider olacak. Bu sektörde paydaşlarımızla birlikte en iyi yere varacağımıza inanıyorum. Çünkü İHA'larda Türkiye nasıl o gururu yaşıyorsa insansız deniz araçlarında da bu yolda ilerlemek için mücadele ediyoruz. Hedefimiz dünyaya Türkiye'nin savunma sanayisinde bir yıldız olduğunu her zaman göstermek, en iyi yerde tutmaktır." diye konuştu.

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Aracı benzerlerinden ayıran en önemli özelliğinin otonom olması olduğunu vurgulayan Kayacı, kendi telemetrileri, haberleşme sistemlerini kullandıklarını, AR-GE çalışmalarıyla ilerlediklerini söyledi.

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Kayacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazar o kadar büyük ki biz ihracatta en güzel yeri almaya bakacağız. Hedefimiz 'onu geçelim, bunu geçelim' değil dünyada kimi, kimleri geçeceğimize bakacağız. İnsansız deniz araçları üzerine çalışan bütün firmalarımız bu arenada birlikte yol alacağımıza inanıyorum.

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Bayrağımızı dünyada en iyi yere nasıl taşırız, hedefimiz bu. İhracat bizim için önemli. Dünyadaki pazar çok büyük, yavaş yavaş sonuçlanıyor, geride kalmamamız gerekiyor. Birbirimize destekli gitmemiz gerekiyor. Bu iş ülke meselesi."

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