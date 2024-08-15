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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:04

Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) çatısı altındaki uzmanlar, maymun çiçeği virüsü hakkında kapsamlı bir çalışma yaptı.