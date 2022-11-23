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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:28

Türkiye'de fay hattında bulunan 110 ilçesi hangileri? İşte ilçe ilçe detaylar

Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depreminin ardından açıklamalarda bulunup Türkiye'nin fay hattında bulunan en kritik 24 ilini ve 110 ilçesini açıklamıştı. Düzce'de yaşanan deprem ise bu tespitlerin doğruluğunu ortaya koydu. İşte o açıklamalar;

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