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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 17:38

Türkiye'de bir ilk! Emine Erdoğan açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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