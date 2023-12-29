Türkiye'de 2023 böyle geçti! İşte Türkiye'de gerçekleşen önemli olaylar

6 ŞUBAT
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
7 gün milli yas ilan edildi
3 MART
EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
10 MART
18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı
19 MART
Balıkesir Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açıldı
2 NİSAN
Üniversitelerde ara verilen eğitime "hibrit" modeliyle başlandı
3 NİSAN
Togg için ilk teslim töreni düzenlendi
10 NİSAN
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete alındı
15 NİSAN
Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı
20 NİSAN
Karadeniz doğal gazı devreye alındı
23 NİSAN
Yeni Altay Tankı, TSK'ye teslim edildi
25 NİSAN
Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
27 NİSAN
İlk nükleer yakıtın "nükleer tesis" statüsüne kavuştu
1 MAYIS
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN tanıtıldı
2 MAYIS
Gabar'da günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulundu
14 MAYIS
Cumhurbaşkanı ile genel seçimler yapıldı. Milletvekili seçiminde AK Parti, %35,62 oyla 1. oldu
28 MAYIS
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 2. turunda %52,18'lik oyla yeniden
Cumhurbaşkanı seçildi
7 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi
4 Kasım
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel genel başkan seçildi
11 Aralık
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı