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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 14:22

Türkiye'de 2023 böyle geçti! İşte Türkiye'de gerçekleşen önemli olaylar

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen olayları ve önemli gelişmeleri sizler için derlerdik. İşte 2023 yılı Türkiye'de böyle geçti

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