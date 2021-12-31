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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 14:48

Türkiye'de 2021 yılına damga vuran olaylar!

Covid-19 ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.

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