Türkiye'de 2021 yılına damga vuran olaylar!

1 / 26



2 / 26

Ocak



TÜRKİYE'DE AŞILAMA BAŞLADI

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Çin'in Covid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı.

ÇİN AŞISI ONAYLANDI: İLK AŞIYI SAĞLIK BAKANI OLDU

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 ilde 128 kişide Covid-19'un İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

3 / 26

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlatırken protestocuların Kabe fotoğrafını yere sermesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.

4 / 26

Şubat



GARA'DA 13 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI

Yeni yılın ikinci ayında, Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin etkisiz hale getirilmesi ve operasyon sırasında mağarada PKK tarafından katledilen 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin naaşına ulaşılması önemli yer tuttu.

5 / 26

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa için harekete geçeceklerini açıkladığı Şubat ayında, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlar, gündemin öne çıkan başlıkları oldu.

6 / 26

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.

7 / 26

Mart



YERLİ AŞININ FAZ-2 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Covid-19 ile mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilen mart ayında yerli aşı çalışmaları hız kazandı, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı adayının Faz-2 çalışmasının ikinci dozu gönüllülere uygulanmaya başlandı.

8 / 26

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDI

"İstanbul Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

9 / 26

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı, Yüksek Mahkeme eksiklik bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi başsavcılığa iade etti.

İddianame daha sonra yeniden düzenlenerek AYM'ye gönderildi. AYM 21 Haziran tarihinde iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

Ardından HDP'nin 2 aylık ön savunma süreci başladı. HDP 4 ay ek süre başvurusunda bulundu. AYM 2 Eylül tarihinde HDP'ye 30 günlük ek süre verdi.

HDP 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını AYM'ye sundu.

10 / 26

TATVAN'DA 11 ASKER ŞEHİT

Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

11 / 26

Nisan



ÜLKE GENELİNDE TAM KAPANMA

Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında nisan sonundan başlayarak 17 Mayıs'a kadar süren ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma" dönemine girdi.

Bu tarih aralığında üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil eğitim kurumlarının tümünde yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.

Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

12 / 26

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: 3 HAFTA TAM KAPANMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi. Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

13 / 26

Mayıs



TAKSİM CAMİİ AÇILDI

2021'in mayıs ayında, Covid-19 aşısı ve MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi ilgili gelişmeler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına yönelik tepkiler gündemde yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

14 / 26

AŞI KİMLİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Covid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ve 40 yaş üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşlerine ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

Covid-19 aşısının iki dozunu olanların Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilmesine yönelik uygulama başlatıldı.

15 / 26

Haziran



135 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ

Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi Türkiye'de haziran ayının önemli olayları arasında yer aldı.

16 / 26

YERLİ AŞININ ADI AÇIKLANDI

-Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki önlemler bu ayda da gündemdeki yerini korudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

-"Kademeli normalleşme süreci"nin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açarken, Anayasa Mahkemesince kabul edilen yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.

17 / 26

Temmuz



BİRÇOK İLDE ORMAN YANGINI YAŞANDI

-Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi ile Alanya ve Gündoğmuş, Adana, Mersin, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar temmuz ayına damgasını vurdu.

18 / 26

MEHMET AYDIN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

-Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilerek hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

19 / 26

KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ

-Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana, Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sele neden oldu.

-Yerli Covid-19 aşısı TURCOVAC'ın 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığı temmuz ayında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı açıklandı, Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki bir evde 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.



20 / 26

Ağustos



KABİL'DE TSK PERSONELİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

-Türkiye'de temmuz ayının sonunda çıkan orman yangınları ağustosta da devam ederken Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel, su baskını ve heyelanlar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

-Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Kemerköy Termik Santrali boşaltıldı.

-Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşları ve TSK personeli Türkiye'ye getirildi.

21 / 26

FERHAN ŞENSOY HAYATINI KAYBETTİ

-Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

-Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.

22 / 26

Eylül

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti.

-BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer aldığı yeni Türkevi binası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

-Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

23 / 26

Ekim



ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

-Faz-3 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Covid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başladı.



24 / 26

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI

-Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen ve Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden Durul Gence ekim ayında hayata veda etti.

-İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı.



25 / 26

Kasım



SEZAİ KARAKOÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını açıkladı.

-Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karar, itirazların, Danıştay 10. Dairesinin ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da reddedilmesiyle kesinleşti.

-Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.