  • $18,8774
  • 19,9124
  • 1099.08
  • 5058.75

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:15

Türkiye ve Azerbaycan orduları, yaraları sarmak için omuz omuza

Kahramanmaraş'ta kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri hekimler, omuz omuza çalışarak depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.