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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 15:52

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikatı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor.

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