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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 00:17

Türkiye onu konuşmuştu! Çöp evde bulunan çocuk için kan donduran iddia: Bulunmasaydı organları satılacaktı

Türkiye'de ses getirmişti. Çöp evde bulunan Cem Muhammet annesinden skandal iddia geldi. Bursa'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (11), çöp ev haline gelen dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliyesine tepki gösterip, itiraz eden anne Yasemin A. (50), oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlattığını belirterek, 'Ağzını koli bandıyla bantlayıp, ellerini arkadan bağlayarak, soğukta balkondaki sandalyeye oturtup kafasından 5 litre su dökmüşler. Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Saçlarını çekerek koparıp, üzerine idrar atmışlar. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı' dedi.

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