Türkiye karla kaplandı! İşte il il son durum

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Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok ili kar yağışının etkisi altıda kaldı. İstanbul dahil çeşitli illerde kar önlemleri devreye sokuldu.

32 ilde okullar tatil edilirken, birçok ilde kamu çalışanları idari izinli sayılıyor.

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İşte Türkiye'nin çeşitli illerinde son durum...

KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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KOCAELİ Kocaeli'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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BOLU Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.

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Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını bölgede sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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HAKKARİ Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari merkeze bağlı 6 köy ve 25 mezra, Yüksekova ilçesinde 14 köy ve 39 mezra yolu olmak üzere toplam 84 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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MUŞ Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 154 köy yolunda il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 38, Bulanık'ta 27, Malazgirt'te 34, Varto'da 43, Korkut'ta 11 ve Hasköy'de 1 köy olmak üzere toplam 154 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti.

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Kapalı yolları açmak için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Yentür, en kısa sürede vatandaşların ulaşımını yeniden sağlayacaklarını belirtti.

Alınan bilgilere göre bu yıl kış mevsiminde kent merkezine düşen kar miktarı ise yaklaşık 175 santimetreye ulaştı.

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SİVAS Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanı da beyaza büründü. Sivas Belediyesi ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, sürücüler trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Öte yandan Sivas'ta kar yağışıyla beraber 277 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına başladı.

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KAYSERİ Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabaha karşı arttı. Yağan kar ile beraber kent beyaza bürünürken, sürücüler de karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentteki bütün ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi, kamuda çalışan hamile, engelli ve gazi personeller de idari izinli sayıldı.

Ayrıca, Kayseri Üniversitesi'nde de kar yağışı nedeniyle üniversitenin merkez ve ilçe kampüslerinde eğitime 1 gün ara verildi.

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BURSA Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı.

Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, kazalar da meydana geldi.

Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyken, kar kalınlığı da 5 santim olarak ölçüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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AKSARAY Aksaray'da Sultanhanı, Eskil ve Ağaçören ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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BALIKESİR Balıkesir'de dün gece yarısı bastıran kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam etti. Sabah karların beyazlattığı şehre uyanan vatandaşlar, işlerine gitmekte zorlandı.

Şehir içinde ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti.

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Ulaşımın kavşak noktasında olan Balıkesir'de, İstanbul-İzmir yolunda tipi şeklinde yağan kar ulaşımı yavaşlattı. Sabah saatlerinde kar yağışının azalması ile yolun durumu da normale döndü.

Balıkesir-İzmir, Balıkesir-Bursa, Balıkesir-Edremit yollarında kar yağışı hafif olarak devam ederken, ulaşımda bir sorun yaşanmıyor.

Öte yandan; Balya'da 18, Havran'da 11, Karesi'de 14, Kepsut'ta 2, Manyas'ta 9, Savaştepe'de 20 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu bildirildi

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ERZİNCAN Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan - Sivas, Erzincan- Erzurum, Erzincan- Tunceli ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çok sayıda tır yolda kaldı. Karayolları ekipleri güzergâhlarda yoğun şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.