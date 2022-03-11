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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 10:57

Türkiye karla kaplandı! İşte il il son durum

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini artırdı. Bazı illerde kar nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte il il son durum...

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