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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 01:51

Türkiye ile Katar arasında 12 alanda işbirliği

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı.

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