Türkiye Gazze için ayakta: Yüz binler Filistin için Galata'da

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına aralıksız devam ediyor. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da on binlerce kişi 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' mitingi için Galata'da bir araya gelerek Gazze'ye destek mesajı verdi.

