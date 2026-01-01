Türkiye Gazze için ayakta: Yüz binler Filistin için Galata'da

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Taksim, Eminönü Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınan sabah namazının ardından Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaya başlayan on binlerce kişi, Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.