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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 13:00

Türk Yıldızları nefes kesti... Anıtkabir'de saygı uçuşu!

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üstünde saygı uçuşu gerçekleştirdi.