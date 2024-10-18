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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:10

Türk tarihinin izleri! 161 yıllık PTT pulları

'Diyarbakır Kültür Yolu Festivali' kapsamında PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanan, tarihten izler taşıyan 161 yıllık pullar ilgi görüyor.