Türk tarihinin izleri! 161 yıllık PTT pulları

"Pulların Işığında Tarihin İzinde" sergisinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk ile ilgili olanların yanı sıra milli savunma, önemli projeler, doğa, spor, turizm ve kültür varlıkları gibi birçok konu PTT pullarında yer alıyor.

PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, AA muhabirine, 1863'ten bugüne bütün önemli gelişmelerin pullarda yaşatıldığını söyledi.

Sergide Diyarbakır'a has pulların da yer aldığını dile getiren Acar, Diyarbakırlı yazar ve şair Ziya Gökalp'ın ölümünün 100. yılı dolayısıyla pul bastıklarını anlattı.