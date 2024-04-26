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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:37

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'uçan kaleleri' deneyimli pilotların kontrolünde gökyüzüyle buluşuyor

Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan pilotlar, 'uçan kale' olarak adlandırılan 10 tonluk CH-47 Chinook yük helikopterlerini gökyüzüyle buluşturuyor.

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