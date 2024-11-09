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Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 17:17

Türk Silahlı Kuvvetleri, POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.

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