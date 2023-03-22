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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:56

Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta ramazan için 10 iftar çadırı kurdu.

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