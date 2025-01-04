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Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 11:27 |

Türk keskin nişancılar dünya 2'ncisi oldu! Hakkari'de görev yapıyorlar

Türk Jandarması, keskin nişancılık alanındaki uluslararası yarışmada kazandığı dünya ikinciliğiyle büyük bir gurur kaynağı oldu. Hakkari'de görevli Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) birlikleri, zorlu eğitimlerle terörle mücadelede elde ettikleri başarıları, uluslararası alandaki prestijli bir yarışmada taçlandırdı.

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