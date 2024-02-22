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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:45

Türk havacılığının altın çağı! 10 yılda 9 milli platformun ilk uçuşlarını gerçekleştirdi

Türkiye, güvenlik güçlerinin savunma ve havacılık sanayisindeki ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamaya yönelik olarak son dönemde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çabalarda milli hava platformları önemli bir yer tutuyor.

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