Türk havacılığının altın çağı! 10 yılda 9 milli platformun ilk uçuşlarını gerçekleştirdi

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Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile başlayan serüvenden insanlı ve insansız hava araçlarıyla atılan adımlar milli muharip uçak KAAN ile zirveye ulaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından bu sürece dikkati çeken "Gökyüzüne bir kere daha bak" mesajıyla Türk savunma sanayisinin son dönemde ilk uçuşunu gerçekleştirdiği hava araçlarına ilişkin video paylaştı.

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Buna göre, Türkiye'nin özgün milli hava aracı çalışmalarında temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ile yeni bir sayfa açıldı. Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRKUŞ, 29 Ağustos 2013'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRKUŞ geride kalan sürede önemli yetenekler kazandı ve ihracat başarılarına ulaştı.

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Baykar tarafından geliştirilen, en fazla ülkeye ihraç edilen İHA/SİHA unvanıyla şirketi sektörün savunma sanayisi şampiyonluğuna taşıyan Bayraktar TB2, 29 Nisan 2014'te gökyüzü ile buluştu. Bayraktar TB2, yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında etkin olarak kullanıldı, bu alandaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırdı. Bayraktar TB2, özellikle Karabağ Zaferi ve Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği rollerle "dünya muharebe tarihinde paradigma değiştiren" hava aracı olarak nitelendirildi. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2 için Ukrayna'ya destek amaçlı çeşitli ülkelerde bağış kampanyaları düzenlendi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından ANKA platformundan yola çıkılarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR, 20 Mart 2019'da ilk kez uçtu. AKSUNGUR, Türkiye'de farklı kuvvetlerin envanterine girdi, ihraç edilmeye başlandı.

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İhracatın "AKINCI"sı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ise 6 Aralık 2019'da ilk kez havalandı. Geçen sürede Türk havacılık tarihi açısından rekorlara, ilk uçuşlara imza atan Bayraktar AKINCI TİHA, art arda ihracat başarılarına imza attı. Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak Bayraktar AKINCI TİHA, bu anlaşma neticesinde Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük havacılık ihracatının gerçekleştirilmesini sağladı.

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Baykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk kez gökyüzüyle buluştu. Geliştirme ve üretim faaliyetleri devam eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA, insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş testlerine devam eden HÜRJET'in varyantları arasında Hafif Taarruz Uçağı, Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisi versiyonları bulunuyor. Üst irtifa limiti 45 bin fit olan HÜRJET, ses hızının 1,4 katı hızda uçuş yapabilme kabiliyetiyle görev yapacak.

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Baykar'ın gökyüzüyle buluşturduğu son araç olan Bayraktar TB3 ise 27 Ekim 2023'te ilk uçuşunu yaptı. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan uçan Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir insansız hava aracı olacak.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA III ilk kez 28 Aralık 2023'te gökyüzüne taşındı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı ANKA III'ü geliştirme çalışmaları devam ediyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

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Milli yetenekler son olarak KAAN'ı gökyüzüne taşıdı

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.

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KAAN ile Türkiye, 5. nesil uçak üretebilen sınırlı sayıda ülkeler arasına adını yazdıracak. Pilotlarının uçak bilgisayar olarak nitelendirdikleri KAAN, teknolojinin sunduğu en güncel yetenekleri bünyesinde barındıracak.