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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 13:47

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları! Kuruluşunun 30'uncu yılını kutluyor

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, bugüne kadar 600'e yakın gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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