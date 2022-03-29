  • $14,5918
  • 16,2211
  • 889.854
  • 2210.21

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:19

Türk donanması mayın avında! MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. Mayın arama çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.