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Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 12:34

Türk Dil Kurumu o ilçenin adını değiştirdi! Tüm bildiklerinizi unutun

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık Doğubeyazıt değil Doğubayazıt; çiğ börek değil çi börek... İşte o sözcüklerden bazıları...

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