Türk bayrağına sarılarak ağladı! İşte tüm dünyanın konuştuğu kare

Mersin Limanına İntikal Eden Motorize Birlikler

Çıkarma Filosunu Koruyan ve Kıbrıs Barış Harekatı Sırasında 21 Temmuz Günü Kaybedilen TCG Kocatepe Muhribimiz

ladini (Yavuz) Plajını Su Altından Kontrol Ederek Temizleyen SAK Komandoları

Lefkoşa Sancaktarlığı Tarafından Çekilen Bir Fotoğraf; Hava İndirme Tugayının Paraşüt Hücumu

20 Temmuz Paraşüt Hücumu Sırasında Yaralanan Bir Erimiz Kıbrıslı Mücahitler Tarafından Tedavi Edilmeye Götürülüyor

20 Temmuz Gecesi Rum Komando Taburlarının Saldırılarına Direnerek Büyük Bir Zafer Kazanan Bolu Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sabri Demirbağ Ve Karargah Subayları

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin, St Hillarion Kalesinde Konuşlanan Birinci Komando Taburunu Ziyaret Ederken Tuğgeneral Sabri Demirbağ ve Tabur Komutanı Yb.Cemal Eruç ile Birlikte