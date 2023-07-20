  • $26,9277
  • 30,2546
  • 1715.57
  • 6638.1

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 14:12

Türk bayrağına sarılarak ağladı! İşte tüm dünyanın konuştuğu kare

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti. 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.