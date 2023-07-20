Türk bayrağına sarılarak ağladı! İşte tüm dünyanın konuştuğu kare

19 Temmuz Saat 13.30; Çıkarma Filosu Kıbrıs'a Doğru Savaş Seyri Göreviyle Mersin Limanından Çıkış Yaparken
Çıkarma Filosunu Koruyan ve Kıbrıs Barış Harekatı Sırasında 21 Temmuz Günü Kaybedilen TCG Kocatepe Muhribimiz
20 Temmuz Sabahı Başlatılan Amfibi Harekâtın Bilinen Tek Fotoğrafı; Çıkarma Teknelerimiz Yavuz Plajına Giriyor
20 Temmuz Paraşüt Hücumu Sırasında Yaralanan Bir Erimiz Kıbrıslı Mücahitler Tarafından Tedavi Edilmeye Götürülüyor
Hava İndirme Tugayı Kıbrıs'a İniyor. Bolu Komando Tugayına Mensup Mehmetçikler Harekât Sırasında r
Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayına Bağlı Askerlerimiz Havadan Taşınır Birliklerin Güvenliğini Sağlarken
20 Temmuz Gecesi Rum Komando Taburlarının Saldırılarına Direnerek Büyük Bir Zafer Kazanan Bolu Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sabri Demirbağ Ve Karargah Subayları
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin, St Hillarion Kalesinde Konuşlanan Birinci Komando Taburunu Ziyaret Ederken Tuğgeneral Sabri Demirbağ ve Tabur Komutanı Yb.Cemal Eruç ile Birlikte
6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nurettin Ersin 1'inci Komando Tabur Komutanı Yarbay Cemal Eruç'ta Bilgi Alırken
Boğaz Bölgesinde Bulunan Kolordu Karargâhı Önünde Korgeneral Nurettin Ersin ve Hava İndirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sabri Evren Karargâh Personeliyle
Boğazdaki Kolordu Karargâhı Önünde Mehmetçiklerin Zafer Sevinci; Ortada Şehit Komando Üsteğmen Nermi Tonbul
Amfibi Harekâtı Uygulayan Çakmak Tugayı Komutanı Tuğgeneral Süleyman Tuncer ve Karargâh Subayları
19 Temmuz Saat 13.00'te Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın Dua Ederek Amfibi Tugayı Uğurlaması
22 Temmuz Sabahı Yavuz Plajına Çıkarılan 39. Tümene Bağlı Tanklar – Ortada Plaja Adını Veren Şehit Üsteğmen Yavuz Sokullu
Girne İstikametinde Çetin Koşullarda Savaşarak İlerleyen Birlikler 22 Temmuz Günü Havadan Taşınır Birlikler İle Birleştiler
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçüler Girne Boğazı yakınlarında adaya indiler. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterleri Kıbrıs semalarında. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin denizden taaruzu. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Askeri Birlikleri Hamitköy'de, köylüler tarafından karşılandı. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye giren askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir mücahit Kazafana'da, köylü kadın ile birlikte. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Zırhlı Birlikleri Hamitköy'de. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı. (Arşiv)
Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )
20 Temmuz 1974'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin denizden taaruzu. (Arşiv)
20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askeri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv)
20 Temmuz 1974'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan C 47 tipi askeri nakliye uçağı Kırnı Havaalanı'nda. (Arşiv)