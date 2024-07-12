  • $33,0112
  • 35,9458
  • 2548.02
  • 11027.2

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 12:50

Türk balıkçı teknesine Yunan saldırısı! Batırmak istemişler

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanırken Yunan sahil güvenlik unsurlarınca teknesine zarar verilen balıkçı İlker Özdemir, 'Biz, kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu.' dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.