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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:07

Turistik Tatvan Treni! Törenle ilk seferine başladı

Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı.

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