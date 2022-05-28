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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:23

Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi! Özel eğitimli köpekler tespit etti

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi.

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