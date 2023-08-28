Tunca Nehri'ndeki çöpler temizleniyor

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Nehrin bu görüntüsünün kendisini de üzdüğünü belirten Korkan, "Yatak genişleyince su akışı azalıyor, azalınca otlar büyüyor. Alttan çıkan otlar ve atılan çöpler kötü bir görüntü oluşturuyor. Vatandaşlara uyarıda bulunmak istiyorum. Çöpü nehre değil konteynere atalım. Vatandaşlarımız maalesef duyarsız. Buraya çöp atmak çok çirkin bir şey. Edirne'ye Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Yunanistan'dan gelenler bu köprüden geçiyor." diye konuştu.

