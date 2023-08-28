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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 23:00

Tunca Nehri'ndeki çöpler temizleniyor

Edirne'de yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizleniyor.

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