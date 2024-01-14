Tüm Türkiye yasta: Sabah namazında şehitler için buluşuldu

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Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır

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Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum.

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Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

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