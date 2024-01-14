  • $30,0996
  • 32,963
  • 1981.47
  • 7986.47

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 08:50

Tüm Türkiye yasta: Sabah namazında şehitler için buluşuldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için yurt genelinde camilerde sabah namazında dua edildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.