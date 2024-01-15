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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:44

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu

Kuzey Irak'ta şehit olan kahraman askerlerimiz için bugün Türkiye'deki tüm okullarda saygı duruşu yapıldı

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