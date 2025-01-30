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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 13:52 |

TSK'nın 'Kış-2025 Tatbikatı'ndan kareler! 20 ülkeden katılımla sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği 'Kış Tatbikatı-2025' dondurucu soğukta devam ediyor.

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