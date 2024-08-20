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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 14:34

TSK'nın envanterindeki kara araçları hangileri? İşte bilinmeyen özellikleri

Türk savunma sanayii, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dünya ordularının ihtiyaç duyduğu çeşitli tipte kara araçları için NATO standartlarında, yüksek teknolojili ve maliyet etkin çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda; Altay ana muharebe tankı ile en üst kabiliyet noktasına ulaşan Türk savunma sanayii; paletli zırhlı, tekerlekli zırhlı, taktik tekerlekli, istihkâm ve toplumsal müdahale sınıfı araçlar yanında insansız kara araçları ve silahlı kuleler konusunda geniş bir ürün portföyüne sahiptir