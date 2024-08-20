TSK'nın envanterindeki kara araçları hangileri? İşte bilinmeyen özellikleri

ALTAY





SSB tarafından başlatılan proje kapsamında Türk savunma sanayiinin ilk özgün ana muharebe tankı ALTAY'ın tasarımı, prototip üretimi ve kalifikasyon faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan ALTAY, üstün ateş gücü ve isabet oranı kabiliyetlerinin yanı sıra hareket kabiliyeti, beka ve komuta kontrol yetenekleri ile öne çıkmaktadır. ASELSAN tarafından geliştirilen; modern atış kontrol

sistemi ile hareketli halde yüksek atış sıhhatine sahiptir. MKEK tarafından üretilen 120 mm 55 kalibre topa sahip ana silahı ile birçok farklı tipte mühimmat kullanabilmektedir.