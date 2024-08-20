TSK'nın envanterindeki kara araçları hangileri? İşte bilinmeyen özellikleri

ALTAY
SSB tarafından başlatılan proje kapsamında Türk savunma sanayiinin ilk özgün ana muharebe tankı ALTAY'ın tasarımı, prototip üretimi ve kalifikasyon faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan ALTAY, üstün ateş gücü ve isabet oranı kabiliyetlerinin yanı sıra hareket kabiliyeti, beka ve komuta kontrol yetenekleri ile öne çıkmaktadır. ASELSAN tarafından geliştirilen; modern atış kontrol
sistemi ile hareketli halde yüksek atış sıhhatine sahiptir. MKEK tarafından üretilen 120 mm 55 kalibre topa sahip ana silahı ile birçok farklı tipte mühimmat kullanabilmektedir.
AKINCI ZMA
Ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip farklı
alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine
getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir. ZMA-15 ile
AKINCI ZMA arasındaki temel farklar; uzatılmış gövde (6 yol tekerli), zırh altında daha fazla iç hacim ve daha fazla yük taşıma kapasitesi olarak sıralanabilir. 90/105 mm kule veya 120 mm havan sistemleri gibi daha ağır silah sistemleri ile bunlara ait mühimmatları taşıma imkânı
sağlarken, tıpkı ZMA-15 gibi, hareket kabiliyeti ve zırh korumasından da ödün vermez.
KAPLAN STA
KAPLAN STA ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. KAPLAN STA; paletli,5 yol ekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/
engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN 20 YN-ZMA
KAPLAN 20 YN-ZMA; muharebe ağırlığına bağlı olarak 23 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. KAPLAN 20 YN- ZMA; paletli, 6 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/ engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize
yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN 30 YN-ZMA
KAPLAN 30 YN-ZMA;20 Bg/ton güç ağırlık oranında, ana muharebe
tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe
aracıdır. KAPLAN 30 YN-ZMA; paletli, 6 yol tekerlekli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN MT
Yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiştir ve bu sayede düşük ağırlığına rağmen yüksek vuruş kabiliyetine sahiptir. Kendi sınıfında en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan KAPLAN MT, muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır
M113 MODERNİZASYONU
FNSS'nin modernizasyon ve ömür uzatma çözümleri, tüm M113 Araç Ailesinin; üzerindeki görev ekipmanlarından bağımsız olarak hareket kabiliyeti iyileştirme gereksinimini kapsar. Bu sayede farklı görev ekipmanları ile donatılmış tüm M113 varyantlarında, yedek parça ve ortak lojistik destek uygulamaları açısından belirgin bir tasarruf sağlanır. FNSS'nin M113A4 konfigürasyonu, M113A1 ve A2'ye oranla,
kullanım kolaylığını, güvenliği, performansı ve dayanıklılığı önemli ölçüde artıran çözümleri kapsar.
POYRAZ
POYRAZ Mühimmat Aracı, mühimmat transfer sistemi sayesinde mühimmat ikmal noktasından hızla mühimmat yüklemesi yapabilmekte ve gereken mühimmatı istenilen yer ve zamanda, her türlü iklim, arazi ve gece-gündüz şartlarında FIRTINA obüsüne aktarabilmektedir
TULPAR
TULPAR; sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunan, meskûn mahal görevleri ve barış gücü operasyonları da dâhil farklı görevlere uygun çok amaçlı bir araç platformu olarak tasarlanmıştır
TULPAR-S
TULPAR-S, Tulpar'ın temel özellik ve standartlarına sahip çok amaçlı bir platform olmanın yanında amfibi kabiliyete sahiptir. TULPAR-S farklı silah sistemlerinin entegrasyonuna uygun olarak her türlü zorlu arazi şartlarında ve iklim koşullarında üstün hareket kabiliyeti ile farklı görevlere hizmet sunmaktadır.
ZMA-15
ZMA-15; 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı şasesi ZMA- 15 sınıfındaki bütün araçların baz araç versiyonudur. ZMA-15, paletli, 5 yol tekerlekli, hafif, düşük siluetli, çöl koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip zırhlı araçlardır
ZMA-15 ATEŞ GÜCÜ VE BEKA MODERNİZASYONU
Araçların; beka, durumsal farkındalık, ateş gücü ve hareket kabiliyetinin iyileştirilmesine yönelik modernizasyon paketleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu sayede araçların değişen tehdit algılarına göre güncellenmesi, performansının artırılması ve ömür uzatma envanterde kalacağı süre boyunca daha iyi hizmet verebilmesi hedeflenmektedir.
ZPTP
ZPTP, ZMA-15'e ve AKINCI ZMA'ya göre daha güçlü süspansiyon kapasitesi ve artırılmış güç gurubu performansına sahiptir. ZPTP balistik ve mayın korumasına sahiptir. Araç konfigürasyonu, kullanıcının operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir. Komuta kontrol, büyük ölçüdeki mobil radar sistemleri, topçu ateş destek, kundağı motorlu topçu ve füze sistemleri için ideal platformdur. ZPTP; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, KORKUT ve HİSAR projeleri kapsamında Hava Savunma Sistemi platformu olarak tercih edilmiştir
AMAZON
Mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesi ve 7 kişilik taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Amazon (4x4), otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, patlak yol gider lastik özelliği, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler sunmaktadır.
ARMA 6X6
ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtır. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile geniş yelpazede silah entegrasyon opsiyonları
sayesinde ARMA gerçek savaş alanında, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında modern
ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 6X6; zırhlı personel taşıyıcı,
zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif, yaralı tahliye, sürücü eğitim, ileri gözetleyici ve keşif aracı gibi farklı görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur.
ARMA 8X8
ARMA yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip yeni nesil çok tekerlekli modüler bir araçtır. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma ile orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon
opsiyonları sayesinde; ARMA gerçek savaş alanında, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında modern ordulara hizmet verebilmektedir. ARMA 8x8; Zırhlı Personel Taşıyıcı, Zırhlı Muharebe Aracı, 105 mm Kuleli Ateş destek Aracı
Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, Zırhlı Kurtarıcı, Komuta Kontrol aracı gibi farklı görevlere uygundur ve amfibik opisyonu da mevcuttur.
COBRA
Yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çıkan COBRA her zaman göreve
hazırdır. COBRA'nın monokok gövdesi ve optimize edilmiş gövde açıları personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayın ve balistik korumanın yanında sınıfındaki en geniş iç mekânı sağlamaktadır. COBRA modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulans ve komuta
yeri araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlerde uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.
COBRA II
COBRA II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç mevcut COBRA platformu üzerinde müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur. Üstün hareket kabiliyetinin
yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, daha geniş iç hacim, daha yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekâtları da dâhil birçok görevde yer alabilmektedir. COBRA II modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve isteğe bağlı olarak amfibik seçeneği ile sunulmaktadır
EJDER KUNTER ÖZEL AMAÇLI PLATFORM
Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER tam bağımsız süspansiyon sistemine ve 4x4, 6x4 ve 6x6 çekiş özelliklerine
sahip bir platformdur. Her türlü arazi şartlarında hizmet verebilen EJDER KUNTER, balistik korumaya sahip ergonomik ön kabiniyle de kullanıcının görevlerini güven ve yüksek performansla yerine getirmesine olanak sağlamaktadır. Nurol Makina'nın özgün tasarımı olan EJDER KUNTER'in sistem tasarımı kullanıcı istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmekte, silah kulesi entegrasyonu ve özel platform çözümleri sunulabilmektedir. EJDER KUNTER askerî, iç güvenlik ve sivil kullanımlara uygun bir şekilde uyarlanabilmektedir. Uzun şasi seçeneklerinin yanı sıra çift kabin uygulaması da mevcuttur
EJDER YALÇIN 4X4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI
EJDER YALÇIN 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Nurol Makina tarafından, askerî birlikler ile güvenlik güçlerinin beka, meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen, mayın ve EYP'lere karşı yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir
HIZIR
HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek dokuz personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Araç yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir. Zırhlı Muharebe
Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli
konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa etmektedir.
ILGAZ II İÇ GÜVENLİK ARACI
ILGAZ-II, Nurol Makina tarafından, özel harekât birlikleri, askerî birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlarda kamu
düzenini tesis etme, ani müdahale, yasadışı gösteri ve toplumsal olaylara müdahale etmek maksadıyla tasarlanmış özgün bir platformdur. ILGAZ II; ambulans, tank savar aracı, muharebe aracı, komuta ve kontrol aracı, keşif ve gözetleme aracı, terörle mücadele aracı, iç güvenlik aracı ve olay yeri inceleme aracı gibi kullanıcının değişik ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. Illgaz II kullanıcılarına, 4x4 ve 4x2 olmak üzere farklı sürüş modları sunmaktadır. Hızlı ve kolay bakım sağlamasının yanı sıra çeşitli hafif silah kulerinin entegrasyonu mümkündür.
KAYA
Mayına dayanıklı personel taşıyıcı araç olarak tasarlanan KAYA mayın ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı üstün koruma sunarken, her türlü arazi ve iklim koşulunda benzersiz hareket kabiliyeti sağlamaktadır.
Tek kabinden oluşan monokok gövdeli KAYA komutan ve sürücü dâhil on kişilik mürettebat taşıma kapasitesine sahiptir. Aracın iç tasarımında, gerektiğinde hızlı ve kolay tahliye hedeflenmiştir. Azami hızı 96 km/sa olan aracın, menzili ise 800 km'dir.
KHAN
KHAN 4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı, sekiz personel taşıma kapasiteli yüksek hareket kabiliyeti ve balistik korumaya sahip zırhlı güvenlik aracıdır. Zırh çeliği monokok gövde farklı şasiler üzerine monte edilebilmektedir KHAN, her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamakta ve farklı görev konfigürasyonlarında üretilebilmektedir.
KİRPİ
KİRPİ, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından da en önemli savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Kirpi, yeni versiyonu KİRPİ II, 4x4 ve 6x6 versiyonları ve donanımıyla farklı ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunmaya devam etmektedir. Bağımsız süspansiyonlu KİRPİ II, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camlar, şok
emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile donatılmıştır
PARS 4X4
PARS 4X4; ileri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. PARS 4X4; hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir. Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç hâlinde kendini kurtarma özelliğine sahiptir. Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar aynı zamanda sürücü ve araç içeresindeki tüm personele çok geniş bir
görüş açısı sağlamaktadır. Sürücü, komutan ve nişancı için özel olarak geliştirilen kumanda ve ikaz panelleri ile yükseklik ayarlı mayın koruma koltukları; farklı ölçü ve donanımlardaki askerî personelin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın gövdesi, balistik malzemeden üretilmiştir
PARS 6X6 İZCİ
PARS 6X6 İZCİ; keşif ve iç güvenlik harekâtları için özel olarak tasarlanmış, yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, modern teknolojileri barındıran, özel maksatlı taktik tekerlekli bir araçtır. Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda 8 km/s hıza çıkabilmektedir. Aracın ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, şeffaf zırh (balistik cam) uygulaması ve 230° yatay görüş açısı, yüksek sürüş güvenliği, durumsal farkındalık ve konforu sağlamaktadı
PARS III 6X6
PARS III 6X6; günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracıdır. Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahiptir. Sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam
bağımsız hidropnömatik süspansiyon sistemi, farklı yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlar. Birinci ve üçüncü akstan dönüş sistemi ile PARS III 6X6 sınıfındaki en düşük dönüş çapına sahiptir.
PARS III 8X8
PARS III 8X8, düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, benzersiz özellikleri ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracıdır. 30.000 kg azami yüklü ağırlığa sahip olan PARS III 8X8, 100 km/s
hıza ulaşabilir, %60 dik, %30+ yan eğimde hareket edebilmekte, 70 cm yüksekliğinde dik engel ve 200 cm uzunluğunda hendek geçebilmektedir. Sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam bağımsız
hidropnömatik süspansiyon sistemi farklı yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlar
PUSAT 4X4
PUSAT 4X4, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi altsistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik tekerlekli araçtır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilmekte, ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretilebilmektedir.
PUSAT MESKUN MAHAL ARACI
PUSAT 4X4, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi altsistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik tekerlekli araçtır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilmekte, ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretilebilmektedir.
URAL
URAL, çok yönlü modüler platform olması ve yenilikçi özellikleriyle en zorlayıcı görevlerde dahi üstünlüğünü sergilemektedir.
VURAN
Zırhlı Araç grubunda üretimi yapılan, 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran, monokok gövdesi, zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlamaktadır.
YÖRÜK 4X4
Yörük 4x4, Nurol Makina tarafından tasarlanmış, V yapılı monokok gövde ve özgün bir şasiye sahiptir. Aktarma organları ve alt yürüyüş sistemlerinde yapılan en son iyileştirmeler, aracı çeşitli koşullarda son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek kılmaktadır. Aracın düşük ağırlığı ve mayın, balistik koruması, kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek beka sunmasının yanı sıra, operasyonlarda aracı üstün kılmaktadır
ZIRHLI AMBULANS
4x4 Zırhlı Ambulans, dünyadaki yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlanmış ve donatılmıştır. Geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon gerçekleştirerek hastalara müdahale edilebilmektedir. Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dâhil 8 kişilik taşıma kapasitesine sahiptir.
20.000 LT UÇAK AKARYAKIT İKMAL TANKERİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığının havaalanlarında uçakları ikmal etmek amacıyla imal edilmiştir. Mercedes-Benz Axor model şasi aracın azami yüklü ağırlığı 30 tondur. 286 PS motor ve 9 ileri 1 geri şanzuman ile donatılmıştır. Araç 6x4 tahrik kabiliyetindedir. Üstyapı; alüminyum alaşımlı malzemeden, 4 adet dalgakıranlı, 20.000 lt faydalı hacimli,
dip dolum üniteli tanka sahipti
BMC EFE 2.5 TON
Taktik Tekerlekli Araç ailesinin en küçük üyesi olan EFE 2,5 ton (4x4), modüler yapısıyla ve yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. Taktik tekerlekli araç ailesinin tüm üstün özelliklerini taşıyan EFE,
Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve birçok ülke ordusunun envanterinde başarıyla görev almaktadır
BMC EFE 5 TON
EFE 5 Ton 245-16 P araçlar, 6 silindirli turbo dizel motoru ile saatte 100 km hıza ulaşabilmektedir. Araç %60 dik, %30 yan eğimde hareket edebilmektedir. Üstün manevra kabiliyeti ile ön plana çıkan BMC 5 ton taktik tekerlekli araçlar uzun yıllardır birçok ülkenin ordusu tarafından tercih edilmekte ve güvenle kullanılmaktadır
BMC EFE 10 TON
EFE 10 Ton (6x6) araçlar, 380 PS, 6 silindirli turbo dizel motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanı ile saatte 95 km hıza ulaşabilmektedir. Özel vinci, patlar gider tekerlekleri ve merkezi lastik şişirme sistemi ile kullanım kolaylığı sağlayan araç; mühimmat taşıyıcı, kargo taşıyıcı, top çeker, kurtarıcı, akaryakıt ve su tankeri platformları başta olmak üzere pek çok farklı ihtiyaca yönelik kullanılmaktadır.
DERMAN ZIRHLI 8X8 ÇOK AMAÇLI ARAÇ AİLESİ
DERMAN; taktik operasyonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma seviyeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun, yüksek düzeyde benzerliğe sahip bir 8x8 zırhlı araç ailesi ve Türk markası olarak geliştirilmiştir.
GİZLİ ZIRHLI ARAZİ TİPİ BİNEK ARAÇ
Gizli Zırhlı Arazi Tipi Binek araç, içten giydirme yöntemiyle zırhlandırılmıştır. Yüksek balistik koruma seviyesine sahiptir. Aynı zamanda patlayıcı maddelere karşı özel olarak koruması bulunmaktadır
GİZLİ ZIRHLI ARAZİ TİPİ KAMYONET ARAÇ
Gizli Zırhlı Arazi Tipi Kamyonet araçlar, içten giydirme yöntemiyle
zırhlandırılmışlardır. Yüksek balistik koruma seviyesine sahiptir.
Aynı zamanda araçların patlayıcı maddelere karşı özel olarak
koruması bulunmaktadır.
GİZLİ ZIRHLI OTOBÜS
Sivil amaçlı satışı da bulunan Novoultra'nın Anadolu Isuzu'nun seri zırhlama kabiliyeti sonucu Level 6 seviyesinde, dışarıdan bakıldığından
sivilden ayrılmayacak bir şekilde zırhlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyet güçlerinin hizmetine sunulmaktadır.
GİZLİ ZIRHLI PICKUP
Sivil amaçlı satışıda bulunan Isuzu D-Max'in Anadolu Isuzu'nun seri zırhlama kabiliyeti sonucu Level 6 seviyesinde, dışarıdan
bakıldığından sivilden ayrılmayacak bir şekilde zırhlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin hizmetine sunulmaktadır
KIRAÇ YENİ NESİL OLAY YERİ İNCELEME ARACI
4x4 Yeni Nesil Olay Yeri İnceleme Aracı; zırhlı personel taşıyıcı,
komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek
benzersiz bir tasarıma sahiptir. Tasarıma bağlı olarak, 27+1+1 personele kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır
KRS 90 VAKUMLU PİST SÜPÜRGE ARACI
Hava Kuvvetleri Komutanlığının havaalanları için imal edilmiştir.
Mercedes-Benz Axor 2529 CD 6x2 şasi araç üzerine 9m³ kapasiteli süpürge aracıdır. Sasi aracın motor gücü 286 PS, üstyapı motorunun gücü ise 28O PS'di
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 4000-2,5 TON TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ
Ağırlıklı olarak personel taşıyıcı olarak kullanıldığı gibi şelter taşıyıcı, seyyar tamirhane, radar sistemleri ve karıştırma donanımları ile entegre edilmiş olarak kullanılır. Azami yüklü ağırlığı 7,5 ton'dur. Motor gücü 177 BG, şanzımanı manuel veya otomatik olarak, 8 ileri 6 geri vites sayısı mevcuttur. 4x4 ve 4x2 tahrik konumlarına her türlü hızda geçiş mümkündür.
Pİ KAM5 (4X4) KAMYONET
Yurtiçi ve yurtdışı pazarında büyük ilgi gören bu araçların seri üretim çalışmaları sürmektedir. Alçak tavan tasarımına sahip olan platform, 5 ileri, 1 geri şanzımana sahiptir. 160 BG motordan gücünü alan aracın boş ağırlığı 2750 kilogram olup 2300 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir
Pİ KAM 18-240 (4x4) KAMYON
Yurtiçi ve yurtdışı pazarında büyük ilgi gören bu araçların seri üretim çalışmaları sürmektedir. Alçak tavan tasarımına sahip olan platform, 5 ileri, 1 geri şanzımana sahiptir. 160 BG motordan gücünü alan aracın boş ağırlığı 2750 kilogram olup 2300 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir
Pİ KAM 26 (6X6)
Pi KAM 26, 15.650 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. 300 BG dizel motor ve 9 ileri 1 geri şanzımandan gücünü alan araç, 6x6 çekiş kabiliyetine sahiptir. Kamyon, isteğe bağlı olarak kurtarma vinci ve kanca ile donatılabilmektedir
SEYİT 8X8 AĞIR KAMYON
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü ağır yük taşıma ihtiyacını karşılayabilecek, yüksek arazi ve faydalı yük taşıma kapasiteli dayanımı yüksek 8x8 Seyit Ağır Kamyonları yerli imkânlar kullanılarak
üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmaktadır.
SEYİT 8X8 KURTARICI ARAÇ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabere sahasında, operasyonel faaliyetler
esnasında ihtiyaç duyabileceği tekerlekli araç kurtarma faaliyetlerinde üstün arazi kabiliyetine sahip, dayanımı yüksek 8x8 Seyit Kurtarıcı Araçlar, tamamen yerli imkânlar kullanılarak üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmaktadır.
SEYİT 8X8 TANK TAŞIYICI ARAÇ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabere sahasında, ateş gücünün istenilen
yer ve zamanda hazır bulundurulması maksadıyla üstün arazi kabiliyetine
sahip, dayanımı yüksek 8x8 Seyit Tank Taşıyıcı Araçlar tamamen yerli imkânlar kullanılarak üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmaktadır.
SEYİT 8X8 KONTEYNER TAŞIYICI ARAÇ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabere sahasında lojistik ikmalinin kesintisiz sağlanabilmesi ve istenilen bölgeye zamanında götürülebilmesi maksadıyla üstün arazi kabiliyetine sahip,
dayanımı yüksek ve çok maksatlı kullanıma uygun 8X8 Seyit Konteyner Taşıyıcı Araçlar tamamen yerli imkânlar kullanılarak üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmaktadır.
BMC SU TANKERİ
Lojistik Destek Araç Grubu'nda yer alan BMC Su Tankeri (8x2), 6
silindirli turbo dizel motoru ile saatte 114 km hıza ulaşabiliyor. Maksimum %18 tırmanma yeteneğine sahip araç, yüksek ve düşük sıcaklıklara sahip zorlu operasyonel koşullarda artırılmış manevra kabiliyeti ile sınıfının üzerinde performans sergiliyor.
TANK TAŞIYICI ARAÇ (TTAR)
70 ton ağırlığında Ana Muharebe Aracını taşıyabilen, 6x6 ve 480 BG gücünde çekiciye sahip, 6 akslı römorklu, römork aksları kendinden
dümenlenmeli. Kabini zırhsız olup, önce ve arkada kurtarma vinçlerine sahiptir.
ZIRHLI LOW BED TREYLER
Katmerciler, emniyet güçleri ve askerî birimlerin operasyonel gereksinimlerini karşılayacak şekilde şasiden bağımsız olarak her türlü lojistik araçta zırhlandırma yapabilecek uzmanlığına sahiptir
BMC 750-Z (4x2) ZIRHLI OTOBÜS
BMC Zırhlı Otobüs, mayına karşı dayanıklılığı ve balistik koruma seviyesi ile öne çıkıyor. Zorlu koşullarda güvenle personel taşımacılığı yapmak üzere zırhlandırılmış araç; polikarbon dış camlar, atış mazgalları, balistik koruma seviyesine sahip özel camlar ve mayın kilitli kapılar gibi donanım özellikleriyle konforlu ve güvenli yolcu taşımacılığına sunuyor
ZIRHLI ADR'Lİ AKARYAKIT TANKERİ
Katmerciler, emniyet güçleri ve askerî birimlerin operasyonel gereksinimlerini karşılayacak şekilde şasiden bağımsız olarak her türlü lojistik araçta zırhlandırma yapabilecek uzmanlığına sahiptir
980 WL-z ZIRHLI YÜKLEYİCİ
23.300 kg baz makinası, BR6 ve BR7 koruma seviyelerinde fabrikasyon olarak zırhlı, uzaktan kumandalı, runflat ve yangın söndürme sistemi ile standart olarak üretilmektedir.
BG TOSUN
Özellikle terör operasyonları başta olmak üzere bölgemiz şartlarında el yapımı patlayıcı ve yüksek mukavemetli hendek ve/veya barikatlara
karşı tasarlanmıştır. BG Tosun tasarımından itibaren insansızlaştırılmış olup hâlihazırda güvenlik güçlerimize
hizmet etmektedir
CD888-14(4x4) HIZLI ZIRHLI BACKHOE LOADER
Askeri standartlara uygun olarak üretilen 14-16 ton 4x4 zırhlı backhoe loader; Cummins 220 BG E3 motor, 6 vites otomatik şanzıman, rijit
akslar ve hidro-pnömatik süspansiyon sistemine sahiptir
KUNDUZ
KUNDUZ temel olarak amfibi, zırhlı, paletli, bir operatör ve bir mürettebat ile kullanılan bir istihkâm iş makinasıdır. İş makinası olarak küreme, düzleme, taşıma ve kazıma operasyonlarını yapabilmektedir.
UZAKTAN KUMANDALI ZIRHLI PALETLİ EKSKAVATÖR
Bu araçlar, inşaat ve kazı gibi çalışmaların gerekli olduğu savaş
bölgeleri ve yüksek riskli alanlarda, operatörleri korumak üzere tasarlanmış ve optimize edilmiştir.
UZAKTAN KUMANDALI ZIRHLI BELDEN KIRMALI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ
Bu araçlar, inşaat ve kazı gibi çalışmaların gerekli olduğu savaş bölgeleri ve yüksek riskli alanlarda, operatörleri korumak üzere
tasarlanmış ve optimize edilmiştir.
SAMUR
SAMUR Sistemi TSK'nın taktik harekât ihtiyaçlarına uygun olarak, muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişini sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemidir
TAMKAR ve TAMGEÇ
Mayınlı sahalarda geçit açma alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan MKEK, TAMKAR ve TAMGEÇ mayınlı sahalarda geçit açma sistemlerini geliştirmiştir. Römork üzerinde taşınan TAMKAR, 100
metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki alanlarda 1 metre derinliğe kadar geçit açabilmektedir. Sistem, küçük modifikasyonlarla zırhlı araçlar üzerinde de konuşlandırılabilmektedir.
ZIRHLI DAMPER
Katmerciler, emniyet güçleri ve askerî birimlerin operasyonel gereksinimlerini karşılayacak şekilde şasiden bağımsız olarak her türlü lojistik araçta zırhlandırma yapabilecek uzmanlığına sahiptir
ZIRHLI KAZICI YÜKLEYİCİ
Kazıcı özelliği sayesinde özellikle el yapımı patlayıcıların aranması
ve temizlenmesi görevlerini icra etmektedir. Uzaktan kumanda sistemi, 1 km NLOS veya 5 km LOS ile kontrol ve video aktarımı kabiliyetine sahiptir
ZIRHLI UZAKTAN KUMANDALI MİNİ İŞ MAKİNASI
Değişen muharebe sahası istekleri doğrultusunda geliştirilen zırhlı uzaktan kumandalı mini iş makinası, sunmuş olduğu yüksek balistik koruma ve esneklik sayesinde güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan meskûn
mahal çözümüdür.
ALKAR R4
ALKAR İnsansız Kara Araçları ailesinin ilk üyesi olan R4, silahlı kuvvetler için yerleşim alanlarında gerçekleştirilecek operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Birbirinden bağımsız dört elektrik
motoru ile itki sağlanan R4, v-monokok tipi gövdesi, ölçeklenebilir koruma seçenekleri, 200kg+ faydalı yük taşıyabilme özelliği ve nLOS iletişim kapasitesi ile göreve hazırdır. 1.5 ton ölçeğinde olan aracın
45km/s'e varan hızı ve iletişim mesafesi kadar operatör kontrollerinde sağladığı kolaylıklar ve güvenli işletim altyapısı dikkat çekmektedi
ÇOK AMAÇLI SERVİS ROBOTU
Altınay Çok Amaçlı Servis Robotu, sivil ve askeri uygulamalara uyarlanabilir ve farklı faydalı yükler adapte edilerek özelleştirilebilir özgün bir robot platformudur
EL YAPIMI PATLAYICI (EYP) TESPİT ROBOTU
El yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden tespiti için geliştirilmiş özgün bir üründür. EYT tespit robotu üzerinde son teknoloji ürünü manyetik radar ve manyetik detektör içeren EYP tespit kiti bulunmaktadır
ERTUĞRUL BOMBA İMHA ROBOTU
ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu (BİR) el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hâle getirilmesi için ASELSAN tarafından geliştirilmiş özgün bir üründür
KAPLAN BOMBA İMHA ROBOTU
KAPLAN Bomba İmha Robotu zorlu koşullar altında, el yapımı patlayıcıların güvenli bir mesafeden etkisiz hâle getirilmesi için
geliştirilmiş, kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı ile öne çıkan bir üründür.
KAPLAN İNSANSIZ KARA ARACI AİLESI
KAPLAN, yüksek hareket kabiliyetine sahip dayanıklı bir araç platformu üzerine göreve özel değişik faydalı yüklerin kolaylıkla entegre edilebildiği, ayarlanabilir otonomi seviyelerine sahip, modüler
kontrol konsolu ile uzaktan komuta edilebilen son teknoloji ile donatılmış yeni nesil bir İnsansız Kara Aracı (İKA) ailesidir.
M2-FIRLATILABİLİR ROBOT
Taktik operasyonlarda saniyeler içinde hızlı karar verilmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan M2, görüş hattı ve dışında uzun
mesafelerde görev yapabilme yeteneğine sahiptir. Farklı ortamlara göre adapte edilebilen aksesuar ve gövde aparatları ile her şart ve koşul altında hizmet vermeye yönelik olarak hazırlanmış dayanıklı bir yapıya sahiptir.
M4 MİNİ
M4 Mini, standart sırt çantalarında taşınabilecek kadar hafif ve ufaktır. Sadece 2.2 kg ağırlığında ve 12 cm yüksekliğine, 28 cm genişliğinde ve 36 cm uzunluğundadır. M4, 6 m yükseklikten beton zemine bırakıldığında görevine devam edebilecek dayanıklılıktadır. Ön arka, üst alt gibi tanımlara sahip değildir. Her yöne görev yapabilir. Kendini düzeltmesine gerek yoktur.
SİLAHLI OPERASYON ROBOTU
Silahlı Operasyon Robotu; 1.000 metre LOS (açık alan) ve 300 metreye kadar NLOS (bina, duvar, sütre arkası vb.) ortamlara uygun kullanım
şeklinde kriptolu (şifreli) kablosuz iletişim (gerektiğinde kablolu iletişim) ile kullanılabilmektedir. Maksimum hızı 10 km/sa'tir. Keşif, gözetleme fonksiyonlarını termal ve gündüz görüşlü "Best Grup Koralp Silah Kulesi" üzerindeki hedefleme sistemleri ile yerine getirebilmektedir
TMR-ÇETİN
Sürati, 45 derece rampa tırmanabilme, 20 cm engel ve 35 cm hendek geçebilme yetenekleri ile ulaşılması zor hedeflere bile en hızlı şekilde ulaşabilmektedir. Dokunmatik ekran ve harici kumanda kolu ile kullanım kolaylığı sunarken aynı zamanda video ve fotoğraf kaydederek geriye dönük ya da anlık inceleme yapabilme şansı sunmaktadır.
TMR-II-DİNÇER
Son derece kolay kullanımlı yeni nesil palet takımlarına sahip, kolay taşınabilir, kum, beton, çakıl, çimen, toprak ve ıslak zeminde kullanılabilen Sırt Tipi Bomba İmha Robotu TMR- II-DİNÇER, iç ve dış mekânlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacı ile yüksek çözünürlüklü gece/gündüz görüşlü HD kameralar ile donatılmıştır. Üç saate kadar operasyon süresi ve 500 metre kablosuz (LOS) kontrol alanı ile güvenli bölgeden müdahale imkânı sağlamaktadır.
TMR-I-ZAFER
TMR-I-ZAFER, iç ve dış mekânlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacı ile yüksek çözünürlüklü gece/gündüz görüşlü HD kameralar ile donatılmıştır. Üç saate kadar operasyon süresi ve 500 metre kablosuz (LOS) kontrol alanı ile güvenli bölgeden müdahale imkanı sağlamaktadır.
TMR-II-KUTLU
TMR II, 45 derece rampa tırmanabilme, 20 cm engel ve 35 cm hendek geçebilme yetenekleri ile ulaşılması zor hedeflere bile en hızlı şekilde ulaşmaktadır. Dokunmatik ekran ve harici joystick ile
kullanım kolaylığı sunarken aynı zamanda video ve fotoğraf kaydederek geriye dönük ya da anlık inceleme yapabilme şansı sunmaktadır. 360 derece taret, 210 derece omuz, 210 derece dirsek, 360 derece bilek ve 360 derece hareketli kıskacı sayesinde hem zemindeki hem de yüksekteki hedeflerine kolayca müdahale edebiliyor
UKAP
UKAP, iki tonluk yük taşıma kapasitesine sahip, düşük profilli ve uzaktan kumanda edilebilen bir platformdur. Araç, yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde, farklı silah ve keşif/ gözetleme ekipmanlarının entegrasyonunun yanı sıra, yaralı askerlerin savaş alanından tahliyesinde de kullanılabilmektedir
UZAKTAN KONTROLLÜ MADEN ROBOTU
Maden kazalarında ortaya çıkan göçük, yangın tehlikesi ve gaz sızıntısı riskleri altında arama çalışmalarını hızlandıracak ve can güvenliğini arttıracak uzaktan kontrollü mobil arama kurtarma robotu; yeraltı kömür madenleri ATEX Grup1-M1 standartlarındadır. Üzerinde ön ve arkaya bakan görüntüleme ve aydınlatma sistemi, termal kamera, 5 farklı gaz (metan, oksijen, karbondioksit, karbonmonoksit, hidrojensülfür) için ATEX M1 koruma sınıfında ölçüm sistemi bulunmaktadır
UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İMHA ROBOTU
Uzaktan kumandalı Bomba İmha Robotu, el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hâle getirilmesi için HİDROAN tarafından geliştirilmiş özgün bir üründür. Son teknoloji ile donatılmış olan sistemin en önemli özellikleri güçlü, sağlam ve kullanım kolaylığıdır.