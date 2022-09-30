TSK görüntülerini yayınladı! Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

1 / 13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Asos'taki terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

2 / 13

Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen, sınırdan 140 kilometre derinlikteki hedeflerin imha edildiği harekatın detaylarına ulaşıldı.

3 / 13

Buna göre, istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

4 / 13

Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

5 / 13

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

6 / 13

Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.

7 / 13

Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

8 / 13



9 / 13



10 / 13



11 / 13



12 / 13

