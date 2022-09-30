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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 15:09

TSK görüntülerini yayınladı! Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonunda, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı da, Irak'ın kuzeyinde Asos'a gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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