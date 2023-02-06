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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 12:39

TSK deprem bölgesine 'hava yardım koridoru' kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'hava yardım koridoru' oluşturuldu.

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