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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 10:16

TSK arşivinden çıkan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar! Destan yazan kahramanlar

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında, arşivlerden çıkan fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

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