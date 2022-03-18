TSK arşivinden çıkan Çanakkale Savaşı'na ait az bilinen fotoğraflar!

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yıl dönümü, Türkiye'nin dört yanında kutlanacak.
Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.
Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu.
Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.