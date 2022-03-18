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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:09

TSK arşivinden çıkan Çanakkale Savaşı'na ait az bilinen fotoğraflar!

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, arşivlerden çıkan fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

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