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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:27

Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı

Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajın doluluk oranları son yağışlarla artmaya başladı.

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