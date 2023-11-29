Trakya'da son yağışlar barajların doluluk oranını arttırdı

Barajlardaki ortalama doluluk oranı 15 günde yüzde 2 arttı. Buna göre son yağışlarla barajlara 22 milyon 953 bin metreküp su geldi.

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Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla 406 milyon 25 bin metreküp olarak ölçüldü.

Bu barajlarda 13 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp su bulunuyordu.