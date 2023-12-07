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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 10:05

Trabzon'un turizm merkezi göllerinde sinsi tehdit

Trabzon'un turizm merkezi olan Sera Gölü ile Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor.

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