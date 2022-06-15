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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 11:52

Trabzon'da heyelan tehlike haritası hazırlandı! Şehrin yüzde 16'sı afet riski altında

Trabzon'da Afet Risk Analiz Sistemi projesi kapsamında hazırlanan heyelan tehlike haritasına göre, kentin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16'sının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi. Bölgenin sel ve heyelan açısından büyük tehlike arz ettiğini belirten AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, 'Yapılacak olan konut ve bina çalışmalarında mutlak suretle teknik destek mühendislik hizmeti alınmasından yanayız' dedi.

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