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Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 17:59

Trabzon Limanı'nda 30 yıl sonra bir ilk!

Trabzon Limanı'na gelen büyük tonajlı gemilerin girişlerini daha rahat sağlayabilmeleri için başlayan deniz dibi tarama çalışmalarında yaklaşık 100 ton çöp çıktı. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, en son 30 yıl önce Trabzon Limanı'nda geniş kapsamlı deniz dibi taraması yapıldığını, yıllardır özlem duydukları tarama faaliyetinin Albayrak-TR gemisiyle başladığını söyledi.

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