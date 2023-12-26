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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:36

Toplu mezarlar kenti Gazze... İsrail çağın Holokost'unu yaşatıyor

İşgalci İsrail'in el koyduğu 80 Filistinliye ait cansız beden toplu mezara defnedildi.

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