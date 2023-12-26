Toplu mezarlar kenti Gazze... İsrail çağın Holokost'unu yaşatıyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu naaşları Kerem Ebu Salim sınırı üzerinden teslim etti.

İsrail tarafından teslim edilen ve kimliği belirlenemeyen 80 Filistinli Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığına defnedildi.

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Defin için bir tırın konteynırında getirilen cansız bedenlerin bir kısmının çürümüş olduğu ve bulundukları bölgelerde hastalık yaymasından endişe edildiği için hazırlanan toplu mezara defnedildiği aktarıldı.