TOKİ, görselleri paylaştı! Azerbaycan Devleti tarafından Kahramanmaraş'ta yapılacak konutlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdiğini söyledi. Erdoğan, Aliyev'in okuluyla camisiyle yurduyla birçok konutla beraber deprem bölgesinde adeta bir Azerbaycan şehri inşa etmeye karar verdiğini belirtti. Azerbaycan Devleti tarafından kentte inşa edilecek konutlardan ve sosyal donatılardan oluşan projenin görselleri TOKİ tarafından paylaşıldı.