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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 14:58

Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X modeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara sergilendi. Yerli ve milli aracı görenler, hayranlığını dile getirdi.

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