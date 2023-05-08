TOGG ilgisi izdihama neden oldu! Bayburt'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı

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Davul zurna eşliğinde Dörtyol mevkiinden Bayburtlu Atlı Spor Kulübünün 'Gelenekten geleceğe güçlü adımlarla Türkiye' pankartıyla atlarla karşılanan TOGG, daha sonra Bayburt Valiliği binası önüne getirilerek, vatandaşlarla buluşturuldu.

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TOGG'u yakından görmek isteyen Bayburtlu vatandaşlar ise fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarıştılar.

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Yoğun kalabalıkta saatlerce TOGG'u görmek için bekleyen Murat Albayrak isimli vatandaş, otomobil gelene kadar bekleyeceğini belirterek, "Kanımız kaynıyor, gururluyuz, mutluyuz, seviniyoruz çünkü ülkemizin ilk yerli otomobili. Bu daha başlangıç onu da belirteyim. Buradaki herkes TOGG'u bekliyor. Büyük bir zevkle, aşkla, heyecanla, mutlulukla, gururla TOGG'umuzu bekliyoruz. Rabbim bu mutluluğumuzu, bu birliğimizi daim eylesin. İnşallah hep birlikte daha diri, daha güçlü olacağız. Şimdilik dünyaya hükmetmeye TOGG ile başladık. Dünyaya hükmetmeye Bayburt Saat Kulesi Meydanı'ndan başladık diyebiliriz. Yaklaşık 1 buçuk saattir bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz, akşam da olsa bekleyeceğiz. TOGG'umuzu Bayburt sokaklarında göreceğiz inşallah" dedi.

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Güneşin altında saatlerce TOGG'u görme merakıyla bekleyen Bayburtlu bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirerek, "TOGG'u görmeye geldik, Tayyip amcamızı bekliyoruz. Tayyip Erdoğan gelmiyormuş, gelmesin olsun, TOGG geldi mi o da gelmiş gibi olur. Heyecanlıyız, Tayyip babanın TOGG'unu bekliyoruz. Bekleye bekleye yorulduk artık TOGG bir an önce gelsin, ne zaman gelirse gelsin yine de gelene kadar da bekleyeceğiz" diye konuştu.

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TOGG'u yakından görmek, fotoğraf çekilmek için pikniğini yarım bırakarak Cumhuriyet Caddesi'ne koşan Şadiye Kılıç isimli vatandaş, "Ahmet ile Şahin oğullarıma da Allah TOGG nasip etsin. Elimi TOGG'un üzerine koydum, fotoğraf çekildim. Çok merakla bekliyordum, merakım gitti. TOGG'u çok beğendim, çok güzel. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

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