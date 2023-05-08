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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:49

TOGG ilgisi izdihama neden oldu! Bayburt'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı

Bayburt'a getirilen yerli ve milli otomobil TOGG, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. TOGG'u yakından görmek isteyen Bayburtlu vatandaşlar ise fotoğraf çekilmek için adeta birbiriyle yarıştılar.

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