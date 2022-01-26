Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! Bu markaları sakın almayın

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere ilişkin listeyi güncelledi.
Giyim kuşamdan oyuncak ve kırtasiye ürünlerine kadar çok sayıda ürün için toplatılma kararı alındı.
İşte güvensiz ürünler ve bakanlıktan yapılan açıklama..
Çocuk Giyim Marka: Okyanus
Çocuk Giyim Marka: Okyanus
Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
Çocuk oyuncak Marka: İntex
Çocuk oyuncak Marka: İntex
Çocuk Giyim Marka: Burgundy Sweatshirt Snv-0052 7-8 Yaş
Çocuk Giyim Marka: Burgundy Sweatshirt Snv-0052 7-8 Yaş
Çocuk Giyim Marka: Deco Dass
Çocuk Giyim Marka: Deco Dass
Çocuk Giyim Marka: Narmini
Çocuk Giyim Marka: Narmini
Çocuk Giyim Marka: (Parti KıyafetiMidikon Marka
Çocuk Giyim Marka: (Parti KıyafetiMidikon Marka
Rol Yapan Oyuncaklar Marka: Fancy Beauties
Rol Yapan Oyuncaklar Marka: Fancy Beauties
Sıkma Oyuncalar Marka: The Dınosaur World
Sıkma Oyuncalar Marka: The Dınosaur World
Sıkma Oyuncalar Marka: Squıshy
Sıkma Oyuncalar Marka: Squıshy
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Perfect Havuç
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Perfect Havuç
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: School Tıme
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: School Tıme
Scooterler (Trotinet) Marka: Armağan Oyuncak
Scooterler (Trotinet) Marka: Armağan Oyuncak
Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri Marka: Mikrogold
Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri Marka: Mikrogold
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Shuange
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Shuange
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar)
Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar)
Yürüteçler Marka: Babyplus
Yürüteçler Marka: Babyplus
Diğer Ürünler Marka: Altis
Diğer Ürünler Marka: Altis
Diğer Ürünler marka: Yellow Duck It'S Summer Tıme
Diğer Ürünler marka: Yellow Duck It'S Summer Tıme
Kitaplar Marka: Sevgili Bebek
Kitaplar Marka: Sevgili Bebek