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Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:26

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! Bu markaları sakın almayın

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan 'www.guvensizurun.gov.tr' aracılığıyla kamuoyuna ilan ediliyor.

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