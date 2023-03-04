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Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 11:19

THY'nin 'Tek Yürek' isimli 400'üncü uçağı! Depremzede çocuklar ve aileleri için havalandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) 400'ncü uçağının ilk yolcuları, asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri oldu.

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