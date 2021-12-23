  • $10,9236
  • 12,4173
  • 632.444
  • 1765.95

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:52

THY uçaklarına buzlanmaya karşı 'de-icing' ile 'anti-icing' işlemleri yapılıyor

Türk Hava Yolları (THY), kışın olumsuz hava koşullarına karşı uçuş güvenliğini sağlamak için filosundaki uçaklara 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemleri uyguluyor.

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.