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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:26

Teslim olan PKK'lı terörist bilgi verdi! Komandolar indirme yaptı

Zap bölgesinde terör unsurlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken teslim olan bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda komandoların intikal ettiği bölgede terör örgütü PKK'ya ait büyük bir silah deposu ele geçirildi. 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirilirken, bu sayının son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı olduğu belirtildi.

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